Le lancement de la nouvelle version de l’Apple TV 4K pour 2025 se confirme un peu plus. L’information avait déjà fuité dans le passé et MacRumors assure aujourd’hui que le créneau sera bien respecté.

L’Apple TV 4K actuelle, qui a vu le jour en 2022, dispose de la puce A15 Bionic, prend en charge le HDR10+ et inclut une télécommande Siri améliorée avec un port USB-C pour la recharge. Apple renouvelle rarement le matériel de son boîtier multimédia, avec un cycle de mise à niveau d’environ trois ans. Ce modèle de 2022 est le seul actuellement dans la gamme.

Les nouveautés attendues

Le prochain modèle devrait intégrer :

Une puce plus récente pour de meilleures performances.

La prise en charge du Wi-Fi 7.

Une puce Bluetooth et Wi-Fi conçue par Apple, une première pour l’Apple TV, permettant une meilleure intégration avec les appareils domestiques connectés d’Apple et une synchronisation plus rapide des données.

Un prix potentiellement réduit, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, pour rendre l’appareil plus compétitif.

Le lancement se ferait entre septembre et décembre 2025, et les préparatifs internes se poursuivent selon les dernières informations. Par ailleurs, Apple envisagerait également de remplacer cette année le HomePod de deuxième génération, suggérant une mise à niveau plus large de ses appareils domestiques.