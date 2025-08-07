La nouvelle loi japonaise sur la concurrence dans le logiciel mobile contraint Apple à autoriser les navigateurs Web utilisant des moteurs alternatifs à WebKit sur iPhone au niveau de l’App Store d’ici décembre 2025.

Une loi pour briser le monopole de WebKit

Jusqu’à présent, tous les navigateurs sur iOS, comme Chrome, Microsoft Edge ou Firefox, devaient utiliser WebKit, le moteur de rendu de Safari. Apple justifiait cette exigence par des raisons de sécurité et de confidentialité. Cependant, les critiques dénoncent une pratique anticoncurrentielle. La nouvelle législation japonaise met fin à cette obligation. Elle interdit aux sociétés désignées (dont Apple) d’empêcher les développeurs d’applications d’utiliser des moteurs de navigation alternatifs. Ainsi, des moteurs comme Blink (utilisé par Chrome, Microsoft Edge et Opera) ou Gecko (Firefox) sur ordinateur pourront bientôt débarquer sur iPhone.

Cette mesure s’inspire de l’Union européenne, où Apple autorise déjà les navigateurs non-WebKit depuis iOS 17.4 pour se conformer au Digital Markets Act (DMA). En l’état, aucun navigateur sur iOS n’a adopté un moteur de rendu alternatif. Cela s’explique par les contraintes en place d’Apple.

Toutefois, la loi va plus loin au Japon. Selon l’organisation Open Web Advocacy, elle empêche Apple d’imposer des restrictions techniques déraisonnables aux navigateurs alternatifs. Une avancée qui pourrait encourager l’arrivée de nouvelles options sur l’App Store.

Vers un écosystème iOS plus ouvert

En plus de libérer les moteurs de rendu pour les navigateurs, le Japon impose à Apple d’afficher un écran de sélection du navigateur par défaut dans Safari. Cette obligation vise à offrir plus de contrôle aux utilisateurs. Les exigences strictes de la loi garantissent que ce choix ne sera pas entravé par des barrières techniques. Cette initiative pourrait inspirer d’autres pays, comme le Royaume-Uni qui envisage des mesures similaires.

Avec cette réglementation, le Japon pousse Apple à repenser ses pratiques. L’arrivée de navigateurs basés sur Blink ou Gecko pourrait enrichir l’expérience Web sur iPhone, tout en stimulant la concurrence. Alors que la mise en œuvre complète est prévue pour décembre, les regards se tournent déjà vers l’impact de cette loi sur les utilisateurs et les développeurs.