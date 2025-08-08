Un vol aussi spectaculaire que consternant a eu lieu à Reno, dans le Nevada, où une remorque de Ceva Logistics contenant pour environ 15 millions de dollars de produits Apple et AMD, a littéralement disparu. Selon Freightwaves, le chargement, parti de Sacramento à destination de Sierra Airfreight Express, a été laissé sans surveillance dans un terrain non sécurisé, sans clôture ni gardien, et détaché de son tracteur. Et ce qui devait arriver arrivé : un individu a simplement rattaché la remorque à un camion et s’est enfui avec. La cargaison comprenait notamment des processeurs AMD et des produits Apple, dont la nature exacte n’a pas été précisée.

L’affaire, désormais entre les mains de la police, n’a suscité aucun commentaire officiel de Ceva Logistics (on s’en doute), Apple ou AMD. Ce type de vol est inhabituel pour Apple, la firme étant davantage confrontée à des larcins en boutique ou lors de livraisons individuelles. Au vu du très piètre niveau de protection de la cargaison dans l’affaire sus-citée, l’incident pourrait pousser le géant californien à reconsidérer les pratiques de ses partenaires logistiques, surtout en matière de sécurisation des marchandises à forte valeur ajoutée.