Apple prépare un MacBook Pro qui aura un nouveau design, un écran OLED et la puce M6, mais sa sortie ne se fera pas tout de suite. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera entre la fin de 2026 et le début de 2027.

Le MacBook Pro OLED arriverait dans plus d’un an

Ce nouveau MacBook Pro devrait intéresser beaucoup de monde, tout particulièrement ceux qui ont encore un modèle avec un processeur Intel ou les personnes avec un Mac M1. Le nouvel ordinateur portable est annoncé pour être plus fin que la génération existante, plus puissant grâce à la puce M6, pour avoir un meilleur écran grâce à l’OLED et on peut supposer d’autres améliorations dans le même temps.

Le Mac portable existant est le modèle avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Où est le modèle M5 ? Il arrivera au début de 2026. Mais pour le coup, il ne faut pas s’attendre à un changement important. Ce serait une simple révision avec la puce M5 pour plus de puissance. Niveau design, rien ne bougera dans les grandes lignes, ce sera toujours la même chose qu’on retrouve depuis 2021. Il faudra donc attendre le modèle OLED pour avoir un véritable changement.

Pour rappel, Apple utilise déjà des écrans OLED sur plusieurs de ses produits, dont les iPhone, iPad et Apple Watch.