Tout portait à croire que le premier MacBook Pro avec un écran OLED était prévu pour 2026. Mais une récente information suggère qu’Apple pourrait finalement attendre une année supplémentaire.

MacBook Pro OLED en 2027 plutôt que 2026 ?

Bloomberg fait savoir qu’Apple va lancer au début de 2026 un nouveau MacBook Pro avec la puce M5. Ce modèle en particulier devait initialement sortir cette année, mais Apple a visiblement besoin d’un peu plus de temps pour le concevoir, d’où la sortie qui se ferait finalement plus tard.

Le « problème » ici est qu’il serait très étonnant qu’Apple sorte le MacBook Pro M5 au début de 2026 et le MacBook Pro avec écran OLED quelques mois plus tard. Cela suggère donc que ce modèle n’arrivera pas avant 2027 au plus tôt. Mais bien sûr, Apple peut nous surprendre avec deux nouveaux modèles en 2026, bien que cela n’ait pas beaucoup de sens.

Le MacBook Pro M5 sera le dernier à avoir le design actuel. Le suivant changera donc de technologie avec un écran OLED, embarquera la puce M6 et devrait également connaître des changements au niveau du design : Mac portable plus fin, plus léger et un trou à la place de l’encoche en haut de l’écran. De plus, Apple embarquerait un modem, ce qui permettrait d’avoir la 5G. Ce serait une première, aucun Mac à ce jour ne supporte la connectivité cellulaire.