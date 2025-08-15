L’étude 2025 de J.D. Power sur la satisfaction des cartes de crédit aux États-Unis révèle un changement notable : pour la première fois en quatre ans, l’Apple Card, émise par Goldman Sachs, ne décroche pas la première place. Devancée par les cartes Hilton Honors American Express et Costco Anywhere Visa, elle reflète les défis croissants du programme de la carte bancaire d’Apple.

L’Apple Card dit au revoir à la première place

Dans l’édition 2025, Hilton Honors American Express s’impose parmi les cartes co-brandées sans frais annuels, avec un score de 641 points sur 1 000, suivie de près par la Costco Anywhere Visa de Citi avec 629 points. L’Apple Card arrive en troisième position avec 624 points, une performance solide mais en deçà de ses résultats antérieurs. L’étude, basée sur les réponses de près de 40 000 clients interrogés entre juin 2024 et juillet 2025, évalue sept critères : gestion de compte, avantages, service client, ouverture de compte, gains de récompenses, utilisation des récompenses et conditions générales.

Globalement, la satisfaction des utilisateurs de cartes de crédit progresse légèrement, passant de 610 à 611 points par rapport à 2024. Selon J.D. Power, les clients financièrement stables enregistrent une hausse de neuf points, tandis que ceux en situation financière précaire perdent un point, principalement en raison d’une insatisfaction liée aux limites de crédit, à la gestion de compte et aux transferts de solde.

L’Apple Card, bien qu’en recul, reste compétitive grâce à son intégration avec l’écosystème Apple et ses récompenses, comme le cashback quotidien.

Un tournant stratégique pour Apple

Ce classement intervient alors qu’Apple négocie avec JPMorgan Chase pour reprendre l’Apple Card. Goldman Sachs, confronté à des pertes financières importantes et souhaitant se retirer de la finance grand public, pourrait céder sa place dès 2026.

Ce changement potentiel reflète les tensions dans le partenariat, marquées par des critiques sur les coûts élevés pour Goldman Sachs et des plaintes de clients concernant le service client. Malgré ces défis, l’Apple Card continue de séduire avec l’absence de frais annuels et une expérience utilisateur simplifiée.