Apple est en négociations avancée avec la banque JPMorgan Chase pour reprendre la gestion de l’Apple Card, actuellement gérée par Goldman Sachs, selon le Wall Street Journal. Cette transition intervient alors que Goldman Sachs souhaite se retirer en raison de pertes financières.

Une transition en cours avec JPMorgan Chase

Les discussions entre Apple et JPMorgan Chase, entamées début 2024, se sont intensifiées récemment. Apple a désigné JPMorgan comme son choix privilégié pour remplacer Goldman Sachs, dont l’accord avec Apple court jusqu’en 2030. Cependant, David Solomon, patron de Goldman Sachs, a indiqué que cet engagement pourrait prendre fin plus tôt. Malgré ces avancées, le Wall Street Journal souligne que l’accord n’est pas encore signé et que des obstacles subsistent, notamment en raison de la complexité financière de l’Apple Card.

L’Apple Card repose sur des conditions attractives : absence de frais hormis les intérêts, jusqu’à 3 % de cashback et un financement sans intérêt pour les achats chez Apple. Ces avantages, bien que séduisants pour les utilisateurs, soulèvent des questions sur leur viabilité financière pour un nouveau partenaire. Des composantes clés de l’Apple Card pourraient être modifiées pour convaincre JPMorgan Chase. Par ailleurs, le compte épargne en lien avec l’Apple Card pose problème : JPMorgan ne propose pas ce type de produit et il reste incertain si la banque souhaite l’intégrer.

D’autres partenaires potentiels

Outre JPMorgan Chase, Apple a exploré des partenariats avec Synchrony, American Express et Capital One. Cependant, JPMorgan semble actuellement en pole position. Cette transition s’inscrit dans un contexte où Goldman Sachs revoit sa stratégie dans la finance grand public après des pertes importantes. Si l’accord se concrétise, il pourrait redéfinir l’avenir de l’Apple Card, tout en renforçant l’offre de services financiers d’Apple face à une concurrence accrue.

Pour rappel, l’Apple Card a fait ses débuts en 2019 et la carte de crédit reste à ce jour uniquement disponible aux États-Unis.