Apple TV+ a mis en ligne un premier aperçu de Monsieur Scorsese, son prochain documentaire en cinq parties qui se focalisera sur la vie du célèbre réalisateur Martin Scorsese.

Un documentaire sur Martin Scorsese

Le documentaire Monsieur Scorsese examine comment les expériences de vie riches et variées de Martin Scorsese ont influencé sa vision artistique, chaque film qu’il a réalisé ayant surpris le monde par son originalité. Depuis ses premières expériences (films étudiants à l’université de New York) jusqu’à aujourd’hui, ce documentaire explore les thèmes qui ont fasciné Martin Scorsese, notamment la place du bien et du mal dans la nature fondamentale de l’humanité.

Dans l’extrait partagé, Martin Scorsese et ses amis cinéastes, dont Steven Spielberg, reviennent sur le fait que le director’s cut du film Taxi Driver a failli ne jamais voir le jour, et sur les efforts extrêmes que ce cinéaste était prêt à déployer pour protéger ce qui allait devenir l’un de ses films les plus emblématiques.

« Ce projet est le rêve de tout cinéaste : avoir eu accès à de telles légendes de l’industrie, de Marty lui-même à ses collaborateurs prolifiques, ses amis proches et les membres de sa famille », a déclaré Rebecca Miller, la réalisatrice du documentaire. « J’ai été honorée qu’il me fasse confiance pour créer ce documentaire, qui, je pense, trouvera un écho auprès de tous, des fans inconditionnels de Scorsese à tous ceux qui ont connu l’échec et ont cherché à atteindre les étoiles ».

Monsieur Scorsese sera découpé en cinq parties et sera disponible sur Apple TV+ le 17 octobre.