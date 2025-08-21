Meta est accusé d’avoir manipulé un indicateur clé de ses revenus publicitaires et d’avoir contourné les règles de confidentialité imposées par Apple, selon un ancien cadre entendu devant un tribunal du travail britannique. Samujjal Purkayastha, ancien product manager de Meta, affirme que les performances des “Shops Ads”, lancées en 2022 pour les marques hébergeant des boutiques sur Facebook et Instagram, auraient été gonflées de 17 à 19 %. Meta aurait utilisé les ventes brutes — incluant taxes et frais de livraison — au lieu des ventes nettes, contrairement aux pratiques habituelles de ses autres formats publicitaires et de concurrents comme Google.

Parallèlement, l’entreprise aurait continué à suivre les utilisateurs d’iPhone sans leur consentement (en reliant leurs données à d’autres informations disponibles), et ce malgré les règles de transparence instaurées par Apple en 2021. Purkayastha assure que Meta a justement cherché à compenser les pertes liées aux restrictions d’Apple en dopant artificiellement le succès de ses Shops Ads, allant même jusqu’à subventionner le service. L’ex-cadre de Meta assure en outre que Mark Zuckerberg aurait validé un budget de 160 millions de dollars pour offrir des placements gratuits lors de la phase de test, contribuant ainsi à présenter des résultats biaisés aux annonceurs.