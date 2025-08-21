Apple a annoncé l’ouverture de son troisième Apple Store en Inde, il sera situé à Bangalore et ouvrira ses portes le 2 septembre.

Un fond d’écran pour le nouvel Apple Store indien

Sur son site, Apple indique :

Namaskara, Bengaluru. Votre premier Apple Store s’apprête à ouvrir ses portes. Nous sommes ravis de vous voir démarrer cette belle aventure chez Apple Hebbal.

La boutique sera située au centre commercial Phoenix Mall of Asia. Il sera naturellement possible d’acheter des produits comme les iPhone, iPad, Mac et autres. Il y aura également la possibilité d’avoir de l’aide, de participer aux ateliers Today at Apple, d’accéder au service après-vente via le Genius Bar, de retirer une commande passée sur Internet et plus encore.

Pour célébrer l’ouverture prochaine, Apple propose un fond d’écran dédié. Il suffit de se rendre sur cette page et de défiler tout en bas pour y accéder. Il est disponible en cliquant sur « Download wallpaper ». Le fond d’écran proposé s’adapte selon votre appareil. Si vous visitez la page depuis votre iPhone, vous aurez un fond d’écran pour iPhone. Si vous le faites depuis votre Mac (ou PC), vous aurez un fond d’écran au format paysage.

Par ailleurs, on retrouve une playlist dédiée disponible sur Apple Music. Elle est disponible à cette adresse et regroupe 56 morceaux.