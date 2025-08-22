Apple a cessé de signer iOS 18.6 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration de l’appareil.

Il n’est plus possible d’installer iOS 18.6

Apple a proposé iOS 18.6 le 29 juillet dernier. La mise à jour a proposé des changements aux règles de l’App Store dans l’Union européenne. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’UE voient apparaître une nouvelle interface pour installer des boutiques d’applications alternatives ou des applications provenant du site Web d’un développeur. Aussi, Apple a corrigé un problème dans l’application Photos qui pouvait empêcher le partage des films souvenirs. De plus, le fabricant a bouché 29 failles de sécurité.

Nous avons ensuite eu le droit à iOS 18.6.1. Pour le coup, cette mise à jour arrivée le 14 août fut surtout intéressante pour les Américains. Elle a réactivé la fonction d’oxygène sanguin sur l’Apple Watch, aux côtés de watchOS 11.6.1. Mais le reste du monde l’avait déjà.

Enfin, il y a eu iOS 18.6.2 cette semaine. Cette mise à jour a bouché une faille de sécurité déjà exploitée par des hackers.

À date, il est encore possible d’installer iOS 18.6.1, mais on peut se douter qu’Apple va prochainement cesser de signer cette version. Ainsi, les utilisateurs pourront uniquement installer iOS 18.6.2.