Apple a proposé cette semaine la version finale d’iOS 18.6 et cette version facilite l’installation des boutiques d’applications tierces sur iPhone et iPad en Europe.

Installer une boutique d’apps tierce sur iPhone devient plus simple

Avec iOS 18.6, il suffit de se rendre sur le site de l’éditeur proposant une boutique d’applications tierce (comme l’Epic Games Store) puis d’appuyer sur le bouton d’installation. Une fois que c’est fait, un pop-up d’Apple apparaît vous demandant si vous autorisez ou non l’installation de la place de marché en ligne d’applications. Quand vous appuyez sur « Autorisez », iOS vous demande de valider en appuyant deux fois sur le bouton latéral de l’iPhone. Il ne reste plus qu’à utiliser Face ID ou Touch ID pour réellement confirmer l’opération et l’installation se lance. Une fois terminé, un bouton permet de rapidement ouvrir la boutique d’applications tierce. On retrouve aussi son icône dédiée sur l’écran d’accueil.

Avant iOS 18.6, il fallait se rendre sur le site de l’éditeur puis Apple obligeait l’utilisateur d’aller dans l’application Réglages. Ici, il devait autoriser l’installation. À partir de là, il devait retourner sur Safari puis une nouvelle fois valider l’installation. Cette histoire de va-et-vient est maintenant de l’histoire ancienne avec iOS 18.6.

La méthode avant iOS 18.6

Un changement qui est en lien avec l’Europe

Il faut savoir qu’Apple n’a pas simplifié le processus pour vous faire plaisir. Le fabricant d’iPhone a opéré à ce changement parce que la Commission européenne l’a obligé à le faire. En effet, l’Europe a noté que ce processus plus ou moins similaire au sideloading était volontairement complexifié par Apple. La société savait très bien que l’ancienne procédure allait décourager les utilisateurs à aller jusqu’au bout. Elle veut que les utilisateurs restent sur l’App Store. L’Europe n’a pas accepté ce comportement et a donc imposé une simplification.

À noter que le nouveau processus d’installation est également en place avec la bêta d’iOS 26.