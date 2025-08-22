Apple a déposé une plainte devant un tribunal de Californie du Nord contre Chen Shi, un ancien employé accusé d’avoir volé des secrets commerciaux liés au développement de l’Apple Watch pour les transmettre à Oppo, important fabricant chinois de smartphones.

Un vol de secrets sur l’Apple Watch

Selon Apple, Chen Shi, qui occupait le poste d’architecte des systèmes de capteurs de janvier 2020 à juin 2025, avait accès à des informations confidentielles précieuses, notamment sur la conception, la documentation de développement, les spécifications internes et la feuille de route des produits de l’Apple Watch.

D’après la plainte relayée par Bloomberg, Chen Shi a prétendu quitter Apple pour retourner en Chine afin de s’occuper de ses parents âgés, sans mentionner qu’il avait accepté un poste chez Oppo. Cependant, Apple affirme que, peu avant son départ, il a collecté des documents sensibles. Il aurait notamment assisté à de nombreuses réunions individuelles avec des membres de l’équipe technique de l’Apple Watch pour se renseigner sur leurs travaux de recherche et développement en cours.

Des agissements suspects avant le départ

Trois jours avant de quitter l’entreprise, l’employé aurait téléchargé 63 fichiers depuis un dossier sécurisé d’Apple sur le service de stockage Box, les transférant ensuite sur une clé USB. Après cela, il aurait effectué des recherches sur la manière d’effacer un MacBook et de vérifier si l’ouverture d’un fichier sur un disque partagé pouvait être détectée. Plus troublant encore, Apple rapporte que Chen Shi a envoyé un message à ses employeurs chez Oppo, indiquant qu’il allait « collecter autant d’informations que possible » pour les partager, en se concentrant particulièrement sur les méthodes de détection de la fréquence cardiaque.

Actuellement, Chen Shi dirige une équipe chez Oppo qui développe des technologies de capteurs, un domaine directement lié à ses anciennes responsabilités chez Apple.

Face à ces agissements, Apple demande une injonction pour interdire à Oppo et à Chen Shi d’utiliser ou de divulguer ses secrets commerciaux. L’entreprise réclame également des dédommagements, des dommages punitifs et le remboursement des frais d’avocats.