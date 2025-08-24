Apple ne l’a pas encore annoncé officiellement, mais la mise à jour iOS 26 vient activer le support pour la recharge sans fil Qi2 à 25 W pour les iPhone 16. Le nom officiel du standard est Qi2.2.

Une recharge sans fil plus rapide pour les iPhone 16

Les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max peuvent maintenant atteindre des vitesses de recharge sans fil allant jusqu’à 25 W avec n’importe quel chargeur compatible Qi2.2. Auparavant, cette vitesse de 25 W était exclusivement réservée au dernier chargeur MagSafe d’Apple, les options tierces Qi étant limitées à 15 W.

La norme Qi2 à 25 W permet une recharge plus rapide et efficace grâce à une meilleure gestion de la chaleur et un alignement magnétique optimisé.

Belkin propose ses accessoires

Belkin a dévoilé trois nouveaux supports de recharge compatibles Qi2.2, disponibles dès maintenant. Ces modèles incluent un chargeur 2-en-1 UltraCharge pour iPhone et AirPods à 59,99 €, un 3-en-1 UltraCharge pour iPhone, AirPods et Apple Watch à 89,99 €, et une autre option 3-en-1 UltraCharge Pro à 119,99 €.

Selon Belkin, ces chargeurs permettent de recharger un iPhone 16 sous iOS 26 de 0 % à 50 % en environ 30 minutes, une performance équivalente à celle du chargeur MagSafe 25 W d’Apple. Cette rapidité confirme l’efficacité de la norme Qi2 à 25 W et son intégration avec les iPhone 16 sous iOS 26.

Le support de Qi2 à 25 W a été intégré dans une version bêta récente d’iOS 26, permettant aux utilisateurs de tester cette fonctionnalité dès à présent. La version finale d’iOS 26 arrivera le mois prochain et il est probable que la certification officielle Qi2.2 pour les iPhone 16 soit finalisée d’ici là, si ce n’est déjà fait.

Évidemment, cette mise à jour confirme que les iPhone 17, eux aussi attendus pour le mois prochain, supporteront également cette norme.