Apple TV+ diffuse aujourd’hui la bande-annonce pour All of You, son prochain film qui sortira sur le service de streaming le 26 septembre prochain.

Bande-annonce pour le film All of You

Très proches depuis l’université, Simon (Brett Goldstein) et Laura (Imogen Poots) s’éloignent lorsque Laura passe un test qui lui permet de trouver l’âme sœur, malgré des années de sentiments inavoués entre eux. Au fil des années, leurs chemins se croisent et s’écartent, mais aucun des deux ne peut ignorer le sentiment d’être passé à côté d’une vie ensemble. Confrontés à l’incertitude de changer le cours de leur vie, Simon et Laura sont-ils prêts à tout risquer pour vivre l’amour qui les unit depuis toujours ou doivent-ils accepter leur destin ?

Le film interroge la possibilité qu’une seule personne puisse nous combler, dans ce drame romantique coécrit par Brett Goldstein et William Bridges, qui assure également la réalisation. Porté par MRC, le film est produit par Aaron Ryder et Andrew Swett de Ryder Picture Company, en collaboration avec William Bridges et Brett Goldstein.

All of You sortira en streaming sur Apple TV+ le 26 septembre prochain. Il est toutefois bon de noter qu’Apple avait auparavant parlé d’une sortie dans quelques cinémas aux États-Unis. Cela permet d’espérer une nomination aux Oscars. Il est toutefois possible que le discours ait changé, étant donné qu’Apple parle maintenant d’une sortie en streaming le 26 septembre et rien d’autre. Dans tous les cas, il n’y aurait pas eu une sortie en salles en France, donc cela ne change rien pour nous.