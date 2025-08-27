Sous la pression de la législation européenne, Apple doit offrir plus de liberté aux utilisateurs pour installer des applications hors de l’App Store, y compris des logiciels habituellement interdits comme le client torrent iTorrent. Ce dernier, populaire sur l’AltStore PAL, a vu ses droits de distribution alternative révoqués par Apple, mettant fin à son accès.

Une ouverture forcée par le DMA

Depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en Europe, Apple est tenu de permettre l’installation d’applications via des boutiques tierces. Cela a permis l’émergence de clients torrent comme iTorrent et qBitControl sur AltStore PAL, une des plateformes alternatives les plus populaires en Europe. Ces applications, absentes de l’App Store en raison de la politique historique d’Apple contre les clients torrent, ont attiré de nombreux utilisateurs après un processus de vérification garantissant leur sécurité selon AltStore PAL.

Lancé il y a un an, iTorrent avait bâti une base d’utilisateurs solide. Cependant, en juillet, des utilisateurs ont signalé des difficultés à télécharger l’application depuis AltStore PAL. Le développeur, Daniil Vinogradov (XITRIX), a confirmé que la cause était une intervention d’Apple, qui a révoqué ses droits de distribution alternative nécessaires pour publier des applications sur des boutiques tierces.

Apple reste vague sur iTorrent

Daniil Vinogradov a tenté d’obtenir des explications en contactant Apple, mais n’a reçu qu’une réponse générique liée à des problèmes de l’App Store, sans clarification. Après une relance la semaine dernière, Apple a indiqué que son équipe examinait la situation, mais aucune information supplémentaire n’a été fournie. « Je n’ai toujours aucune idée si c’est ma faute ou celle d’Apple, et leurs réponses n’ont aucun sens », a déclaré le développeur à TorrentFreak.

AltStore PAL, bien que non responsable, a également sollicité Apple pour comprendre les raisons de cette révocation. Shane Gill, cofondateur de la plateforme, a expliqué : « Nous sommes en communication avec Apple à ce sujet. Nous leur avons signalé ce qui ne va pas et ils disent qu’ils enquêtent, mais nous n’avons pas plus d’informations pour le moment ».

Selon Shane Gill, Apple n’a jamais fourni de directives ou d’avertissements concernant des catégories d’applications spécifiques, rendant l’intervention d’autant plus opaque.

Un précédent préoccupant pour les boutiques alternatives

Bien qu’aucune preuve ne lie directement la révocation au fait qu’iTorrent soit un client torrent, l’historique d’Apple suggère une méfiance envers ce type d’applications. Cette affaire soulève des questions sur le contrôle qu’Apple continue d’exercer sur les boutiques tierces, malgré les obligations du DMA. L’absence de communication claire de la part du fabricant d’iPhone complique la situation pour les développeurs et les plateformes comme AltStore PAL qui dépendent de la coopération de la firme pour fonctionner.

Les utilisateurs et développeurs attendent désormais des clarifications pour savoir si iTorrent pourra retrouver sa place sur AltStore PAL.