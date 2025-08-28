Superbe jeu indé du studio français Rundisc, couvert de prix lors de la cérémonie des Pégases 2024 (dont celui du meilleur jeu de l’année), Chant of Sennaar arrive par la grande porte sur iOS et iPadOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Chants of Sennaar propose une expérience singulière où le joueur incarne un voyageur lancé dans une quête pour réunir les peuples de la Tour. Inspiré du mythe de Babel, le titre plonge dans un univers labyrinthique où chaque étage abrite une culture avec sa propre langue. L’observation, l’écoute et la déduction deviennent alors essentielles pour décoder des glyphes mystérieux, résoudre des énigmes linguistiques et rétablir un dialogue oublié entre des civilisations divisées.

Porté par une direction artistique vibrante évoquant l’œuvre de Moebius et les classiques de la bande dessinée franco-belge, le jeu associe son esthétique à une bande-son particulièrement immersive.Mobile oblige, cette version de Chants of Sennaar se dote d’une interface tactile adaptée au support, assure la compatibilité avec les manettes externes, et propose les sauvegarde iCloud, sans oublier des ajustements pour iPhone 16 pour rendre l’expérience encore plus accessible et fluide.