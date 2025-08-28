Apple Music propose en ce moment une offre sympathique, à savoir l’abonnement famille offert pendant 3 mois. Le coût en temps normal est de 16,99 €/mois, soit 50,97 € pour un trimestre.

Comment avoir Apple Music Famille gratuit pendant 3 mois

« Activez cette offre sur votre iPhone, iPad ou Mac et accédez à un catalogue de plus de 100 millions de morceaux pour jusqu’à 6 personnes. Du contenu exclusif, la meilleure qualité audio, le tout sans pub et sans engagement », indique Apple.

Pour profiter des 3 mois offerts à l’offre famille d’Apple Music, il suffit d’ouvrir l’application Musique sur votre iPhone, iPad ou Mac. L’offre doit alors apparaître sur la page d’accueil. Il ne vous reste plus qu’à la sélectionner et suivre les instructions à l’écran.

Bien qu’Apple mette en avant la gratuité de l’offre famille pendant 3 mois, c’est également valable pour l’abonnement individuel et l’abonnement étudiant. Le processus pour en profiter est identique à ce que nous avons précédemment indiqué.

Apple fait savoir que l’offre est valide jusqu’au 24 septembre 2025. Le groupe ajoute :

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnements. Si vous ne possédez actuellement pas d’abonnement à Apple Music et que vous n’avez jamais souscrit d’abonnement à Apple Music ou Apple One ni obtenu l’accès à Apple Music via un abonnement familial, vous êtes éligible à cette offre.

Pour notre part, nous avions déjà profité d’une période d’essai gratuite dans le passé et l’offre avec les 3 mois offerts reste disponible.