Après avoir été silencieux sur le sujet, Apple a réagi concernant son blocage de l’application iTorrent sur l’AltStore PAL en Europe. Le fabricant apporte aujourd’hui une explication.

La raison du blocage d’iTorrent par Apple

« La notarisation de cette application a été supprimée afin de se conformer aux règles gouvernementales relatives aux sanctions dans diverses juridictions. Nous en avons informé le développeur », a déclaré Apple à 9to5Mac.

Pour rappel, iTorrent est une application de torrent pour iOS. Elle n’était pas distribuée via l’App Store étant donné qu’Apple refuse ce type d’applications, mais via AltStore PAL. Il s’agit d’une boutique d’applications alternative disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad européens. Son existence est possible grâce au DMA qui oblige Apple à s’ouvrir à la concurrence.

Mais Apple ne simplifie pas la tâche et oblige AltStore PAL et les développeurs à obtenir une notarisation de chaque application, ce qui vient valider telle ou telle application avant sa distribution. Nous ne sommes pas comme sur Android où il y a le sideloading et il est possible d’installer n’importe quelle application avec un fichier APK (bien que Google changera les règles dès l’année prochaine sur Android).

Le raisonnement est un peu flou

Daniil Vinogradov, le développeur de l’application iTorrent, avait indiqué avoir contacté Apple pour savoir ce qui bloquait avec son application, mais il n’avait jamais reçu une vraie réponse. « Je n’ai toujours aucune idée si c’est ma faute ou celle d’Apple, et leurs réponses n’ont aucun sens », avait-il déclaré.

Apple a finalement réagi depuis que l’affaire a fait le tour de plusieurs médias. Néanmoins, la réaction de la firme de Cupertino est surprenante. À quelles « règles gouvernementales relatives aux sanctions dans diverses juridictions » fait-elle allusion ? Il existe plein de clients torrent sur Windows, macOS ou Android et ils ne sont pas retirés pour autant à la demande de différents pays.