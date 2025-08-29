Dans un mémoire déposé en soutien à Epic Games, l’American Antitrust Institute affirme que les modifications apportées par Apple aux règles de l’App Store aux États-Unis en ce qui concerne les paiements externes sont loin de résoudre le problème. Selon l’institut américain, les arguments d’appel d’Apple menaceraient de nombreux précédents et recours en matière d’antitrust.

Un conflit autour des paiements avec l’App Store

Ce litige, qui oppose Apple à Epic Games depuis l’exclusion de Fortnite de l’App Store en 2020, porte sur les politiques de paiement de la plateforme. En 2021, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a statué que les règles d’Apple, qui empêchaient les développeurs de proposer des méthodes de paiement tierces, violaient la loi sur la concurrence déloyale de Californie. Une injonction a interdit à Apple d’interférer avec la communication des prix par les développeurs et de facturer une commission sur les ventes réalisées hors de l’App Store.

En avril 2025, une audience a examiné la commission de 27 % imposée par Apple sur les transactions hors App Store. La cour a jugé que cette pratique défiait l’injonction initiale, renforçant les restrictions contre Apple pour protéger la liberté des développeurs.

Une tentative de contournement critiquée

Apple a fait appel de cette décision, mais l’American Antitrust Institute, dans son mémoire, soutient que cet appel devrait être rejeté. L’institut estime que les nouvelles pratiques d’Apple « atteignent les mêmes objectifs anticoncurrentiels que les pratiques initiales, en utilisant le même mécanisme économique ». En clair, Apple aurait cherché à contourner la décision de justice tout en maintenant le statu quo.

L’American Antitrust Institute conteste également l’argument d’Apple selon lequel la commission est justifiée pour couvrir les coûts de développement et de maintenance de l’App Store, estimant que ces justifications doivent être spécifiques et que la « concurrence destructrice » n’est pas une défense valable.

L’issue de l’appel dépendra de la cour, mais l’American Antitrust Institute note que la juge Yvonne Gonzalez Rogers s’était déjà appuyée sur un précédent mémoire de l’institut pour sa décision initiale, ce qui rend un succès d’Apple peu probable. Ce conflit pourrait redéfinir les règles antitrust pour les plateformes numériques aux États-Unis, en limitant la capacité des géants de la tech à imposer des commissions ou à contrôler les paiements.

En parallèle, Fortnite a fait son retour sur l’App Store américain au mois de mai, marquant une victoire partielle pour Epic Games.