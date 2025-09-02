Apple se prépare à dévoiler les AirPods Pro 3aux côtés des iPhone 17 lors de la keynote du 9 septembre. Mais si l’on en croit les dires de 9to5Mac, la fonction de traduction en temps réel ne sera pas prête au lancement.

Deux capteurs de santé pour les AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 embarqueraient deux capteurs dédiés à la santé. Le premier, un capteur de fréquence cardiaque, semblait acquis depuis son apparition sur les écouteurs Powerbeats Pro 2 de Beats (marque qui appartient à Apple). Il y avait déjà eu des rumeurs à ce sujet. Le second mesurerait la température corporelle, une nouveauté pour des écouteurs conçus avant tout pour l’audio. Apple a déjà amorcé cette transformation des AirPods Pro en appareil de santé avec le test auditif et les fonctionnalités d’aide auditive de grade clinique lancés l’automne dernier.

La traduction en temps réel en attente

Une fonctionnalité très discutée, la traduction en temps réel, pourrait toutefois manquer à l’appel. Bloomberg a rapporté il y a quelques mois qu’Apple travaillait sur cette option et la bêta d’iOS 26 comprend des indices au sujet de son existence. Cependant, la fuite du jour affirme que la traduction en temps réel n’est pas prête et sera probablement ajoutée via une mise à jour logicielle ultérieure. Bien que cette information reste à confirmer, elle invite à tempérer les attentes pour la keynote.

Apple propose déjà des fonctionnalités de traduction en temps réel sur iOS 26, notamment sur FaceTime, mais rien n’a été officialisé pour les AirPods. L’annonce est attendue avec les AirPods Pro 3, potentiellement compatible avec les AirPods Pro 2, mais un retard dans le développement pourrait repousser son déploiement. Apple pourrait néanmoins dévoiler la fonctionnalité en version bêta lors de la keynote.

Une stratégie prudente après des retards

Après avoir reporté deux fonctionnalités d’Apple Intelligence pour Siri, Apple semble éviter d’annoncer des options non finalisées. Les AirPods Pro 3 devraient donc se concentrer sur des fonctions prêtes à l’emploi, comme les capteurs de santé, pour garantir une bonne expérience. La keynote du 9 septembre apportera des réponses définitives sur ces nouveautés et sur la possible arrivée en bêta de la traduction en temps réel.