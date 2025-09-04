Un an après son lancement, l’Apple Vision Pro ne semble pas vraiment avoir conquis le grand public, mais le casque de réalité mixte d’Apple s’impose discrètement comme un outil particulièrement prisé par les entreprises et le secteur pro en général. Si l’on en croit un article-enquête du Wall Street Journal, les limites évidentes de l’accessoire — son poids et son prix notamment — ne posent pas de problème dans des contextes professionnels tels que la formation ou la vente. Des sociétés comme Lowe’s, Dassault Systèmes et CAE exploitent déjà le casque pour transformer leurs activités : Lowe’s propose ainsi à ses clients de visualiser leur future cuisine en immersion, ce qui accélère la prise de décision, Dassault Systèmes l’utilise pour des applications allant de la recherche scientifique à la conception de véhicules, et CAE l’intègre dans ses simulateurs de vol afin d’améliorer la formation des pilotes.

Apple met aussi en avant d’autres usages, notamment en chirurgie ou en ingénierie, et affirme de son côté que la moitié des entreprises du Fortune 100 ont déjà adopté le Vision Pro. Pour des sociétés aux moyens considérables, un prix de 3 500 dollars/4000 euros reste dérisoire par rapport aux gains potentiels en productivité. Attention toutefois, car les besoins évoluent : de nombreux professionnels réclament une prise en charge multi-utilisateurs (équiper chaque employé reste évidemment irréaliste). L’arrivée prochaine d’une version améliorée, équipée de la puce M5, pourrait élargir encore renforcer l’adoption du Vision Pro dans les entreprises et conforter la position (encore fragile) d’Apple dans le marché émergent de l’informatique spatiale.