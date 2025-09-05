À quelques jours de la keynote d’Apple, prévue pour le 9 septembre, les rumeurs autour de l’Apple Watch Series 11 se précisent. Selon Bloomberg, cette nouvelle itération ne bouleversera pas le design de son prédécesseur, mais apportera des améliorations, notamment un écran plus lumineux et de nouvelles options de personnalisation.

Des améliorations pour l’Apple Watch Series 11

L’Apple Watch Series 11 conservera le design de l’Apple Watch Series 10, mais se distinguera par un écran à la luminosité maximale accrue. Cette amélioration promet une meilleure lisibilité, même en plein soleil, rendant la montre plus pratique pour les activités en extérieur. Bien que l’Apple Watch Series 10 ait déjà marqué une évolution avec son écran OLED LTPO3, cette nouvelle version devrait pousser la performance visuelle encore plus loin.

Apple prévoit aussi de renouveler les coloris et les bracelets, bien que les détails restent flous. L’entreprise semble toutefois vouloir répondre aux critiques concernant la finition Jet Black de l’Apple Watch Series 10 qui présentait des problèmes d’écaillage.

Côté technique, l’Apple Watch Series 11 intégrera un modem MediaTek compatible avec la 5G RedCap, une technologie conçue pour les objets connectés à faible consommation (comme les montres connectées). De plus, la montre embarquera la nouvelle puce S11. Bien que basée sur la même architecture que les puces S9 et S10, elle promet une meilleure efficacité énergétique, libérant potentiellement de l’espace pour une batterie plus grande ou d’autres composants internes.

Les rumeurs évoquent également une possible fonction de suivi de la pression artérielle pour détecter l’hypertension, mais cette innovation semble encore incertaine pour 2025. Des défis techniques pourraient repousser son lancement.

La keynote d’Apple du 9 septembre sera l’occasion de découvrir les iPhone 17, les nouvelles Apple Watch et les AirPods Pro 3. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.