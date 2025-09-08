L’iPhone 17 Air, qu’Apple annoncera demain lors de sa keynote, aura le droit au modem C1. Nous connaissons déjà cette puce 5G, étant donné qu’elle a fait ses débuts avec l’iPhone 16e. Mais qu’en est-il des débits par rapport à l’iPhone 16 qui embarque le modem Snapdragon X71 de Qualcomm ?

Des speedtests entre l’Apple C1 et le modem de Qualcomm

Ookla, qui propose le très célèbre outil Speedtest pour faire des tests de débits, dévoile les dernières données en date qui viennent de ses utilisateurs dans de nombreux pays dans le monde. La société dit que le modem C1 de l’iPhone 16e s’en sort globalement bien face au Snapdragon X71 de l’iPhone 16e. Malgré tout, ce dernier a l’avantage dans plusieurs pays.

Aux États-Unis par exemple, le débit médian en téléchargement sur le réseau de T-Mobile en 5G est de 317 Mb/s pour l’iPhone 16 contre 252 Mb/s pour l’iPhone 16e.

Pour la France, c’est plus que similaire entre les deux. « Il existe une parité relative en matière de performances médianes pour la vitesse de téléchargement entre l’iPhone 16e et l’iPhone 16 en France, ce qui suggère que l’expérience quotidienne est similaire pour la plupart des utilisateurs, quel que soit le modem utilisé », indique Ookla. En revanche, dans le cas des abonnés Free Mobile, le débit médian a été plus important (+11 %) avec l’iPhone 16.

Par contre, l’iPhone 16e surpasse l’iPhone 16 pour les Français les moins bien servis (bas débit, mauvaise couverture, etc). L’exception est SFR, le débit est un peu mieux avec l’iPhone 16 ici.

Pour ce qui est des autres pays, l’iPhone 16e s’en sort mieux en Espagne, en Pologne, en Finlande, le Japon et d’autres. En revanche, l’iPhone 16 est devant en Autriche, aux États-Unis, en Inde, aux Pays-Bas, au Brésil et d’autres.