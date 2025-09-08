L’iPhone 17 Air aurait une particularité : il serait uniquement compatible eSIM, il n’y aurait pas un tiroir pour mettre une carte SIM physique. Et cela va avoir un impact sur la disponibilité dans certains pays.

Le cas de l’iPhone 17 Air et la Chine

Il y a le cas de la Chine notamment. La régulation locale ne permet pas la vente facile de smartphones uniquement compatibles eSIM. Le gouvernement chinois impose des règles strictes concernant la vérification d’identité et l’enregistrement des cartes SIM. Chaque utilisateur de carte SIM doit l’enregistrer sous son vrai nom. Les autorités chinoises veulent pouvoir suivre et identifier précisément les utilisateurs pour des raisons de sécurité et de contrôle.

Qu’en est-il de l’iPhone 17 Air du coup ? Si l’on en croit le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, le smartphone avec son épaisseur de 5,5 mm ne sera pas commercialisé en Chine. Les Chinois devraient donc se contenter des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Cela étant dit, l’information est à prendre avec des pincettes. Le leaker est généralement bien renseigné au sujet d’Apple. Mais une récente fuite a donné des informations sur les capacités des batteries des iPhone 17. Les informations en question vient d’un régulateur en Chine et l’iPhone 17 Air est bien présent ici.

Peut-être qu’Apple prépare dès maintenant le terrain avec le régulateur chinois, en espérant vendre l’iPhone 17 Air en Chine d’ici les prochaines semaines ou prochains mois. À voir ce que la firme de Cupertino annoncera demain lors de sa keynote.