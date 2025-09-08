iPhone 17 Air : l’absence du tiroir pour carte SIM rend la sortie incertaine selon les pays
L’iPhone 17 Air aurait une particularité : il serait uniquement compatible eSIM, il n’y aurait pas un tiroir pour mettre une carte SIM physique. Et cela va avoir un impact sur la disponibilité dans certains pays.
Le cas de l’iPhone 17 Air et la Chine
Il y a le cas de la Chine notamment. La régulation locale ne permet pas la vente facile de smartphones uniquement compatibles eSIM. Le gouvernement chinois impose des règles strictes concernant la vérification d’identité et l’enregistrement des cartes SIM. Chaque utilisateur de carte SIM doit l’enregistrer sous son vrai nom. Les autorités chinoises veulent pouvoir suivre et identifier précisément les utilisateurs pour des raisons de sécurité et de contrôle.
Qu’en est-il de l’iPhone 17 Air du coup ? Si l’on en croit le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, le smartphone avec son épaisseur de 5,5 mm ne sera pas commercialisé en Chine. Les Chinois devraient donc se contenter des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.
Cela étant dit, l’information est à prendre avec des pincettes. Le leaker est généralement bien renseigné au sujet d’Apple. Mais une récente fuite a donné des informations sur les capacités des batteries des iPhone 17. Les informations en question vient d’un régulateur en Chine et l’iPhone 17 Air est bien présent ici.
Peut-être qu’Apple prépare dès maintenant le terrain avec le régulateur chinois, en espérant vendre l’iPhone 17 Air en Chine d’ici les prochaines semaines ou prochains mois. À voir ce que la firme de Cupertino annoncera demain lors de sa keynote.
Ouais, un seul appareil photo style 16e et encore plus cher que le 17 normal …. Sortira donc dans les Pays où certaines marques chinoises sont interdites pour éviter le comparatif…
Vous avez entendu parler du dernier Nubia ? Mois de D’épaisseur mais on y retrouve étrangement 3 caméras et une batterie de 5100 Mah pour 172gr avec grand écran de 6.7 pouces….
Rien de tel en Europe Ni USA 🤣,
Moins de 6 mm d’épaisseur, 3 caméras et grosse batterie dans 172 gr.
T’es tellement un Apple hater c’est trop marrant. Mais on est d’accord ils se moquent fort avec ce air. À voir combien vont quand même sauter dessus…
Hater ? Jamais…européen, choix du produit contrairement aux USA….si le site high tech n’en parle pas c’est dommage. On est pas aux US qui n’ont pas accès aux marques innocentes par simple protectionnisme. Les gens ont le droit de savoir que technologiquement il y a du mieux.
On s’en fou….Peu importe avec t’es nubia,tecno,huawei…Ça reste de la bouz d’android