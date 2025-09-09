Apple devrait annoncer les AirPods Pro 3 aujourd’hui lors de la keynote des iPhone 17, mais il ne faudrait pas s’attendre à des améliorations très intéressantes en ce qui concerne l’audio et la réduction active du bruit.

Une stagnation pour l’audio des AirPods Pro 3 ?

C’est en tout cas ce qu’affirme Mark Gurman de Bloomberg. Dans un message sur X (ex-Twitter), il dit que les AirPods Pro 3 vont embarquer un capteur de fréquence cardiaque (à l’instar des Powerbeats Pro 2). Apple va également en profiter pour revoir le design, notamment pour que les écouteurs tiennent mieux dans les oreilles. Des ajustements verront également le jour au niveau du boîtier de charge (comme ce fut le cas pour les AirPods 4).

Mais selon le journaliste bien renseigné, Apple ne proposerait pas d’améliorations majeures au niveau de la qualité sonore ou de la réduction active de bruit.

Il est certain que cette fuite est fort dommage. Apple semble surtout se focaliser sur le design ici plutôt que l’expérience audio. À voir maintenant si les rumeurs sont vraies.

En tout cas, les fuites ont déjà montré qu’Apple prévoit une nouvelle déclinaison des AirPods Pro 3 pour 2026. Celle-ci aura la particularité d’avoir des caméras infrarouges.

La keynote d'aujourd'hui pour les iPhone 17 et les autres produits débutera à 19 heures.