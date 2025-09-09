Apple profite du succès de la série Chief of War sur Apple TV+ pour enrichir l’expérience des spectateurs en lançant un nouveau guide interactif sur Apple Plans. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de découvrir virtuellement – voire de planifier un véritable voyage – dix lieux emblématiques de la série, répartis entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Baptisé “Chief of War Tour: Hawai’i & New Zealand”, le parcours met en avant des sites naturels et historiques remarquables de la région tels que Bethells Beach, Waikiki Beach, Kualoa Ranch, Iolani Palace ou encore le Puukohola Heiau National Historic Site. Chaque lieu est accompagné d’informations pratiques (horaires, contexte historique, images issues de la série), facilitant ainsi la préparation d’une visite sur place.

From volcanic peaks to ocean shores, experience the raw beauty of Hawai’i. Search « Chief of War » in Apple Maps to learn and explore more.#ChiefOfWar pic.twitter.com/6gpcUD7f25 — Apple TV (@AppleTV) September 8, 2025

Les utilisateurs peuvent sauvegarder certains sites dans leurs favoris ou télécharger la liste complète sous forme de guide Apple Maps. Pour accentuer l’immersion, Apple suggère même d’accompagner le voyage de la bande originale de la série signée Hans Zimmer et James Everingham. Apple se lance donc dans les contenus transmédias, et au passage rappelle à tous les utilisateurs de Plans qu’une super série est en cours de diffusion sur Apple TV+. Coup double.

La liste complète de tous les points d’intérêts (POI) du Chief of War Tour :