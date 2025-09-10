Lors de l’annonce hier des AirPods Pro 3, Apple a révélé des améliorations notables, mais aussi une surprise concernant l’autonomie. Si les écouteurs offrent une meilleure autonomie sur une seule charge par rapport aux AirPods Pro 2, le boîtier de charge, lui, présente une capacité réduite.

Une autonomie prolongée pour les AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 offrent jusqu’à deux heures d’écoute supplémentaires par charge par rapport aux AirPods Pro 2, même avec la réduction de bruit active activée. Cette amélioration rend les nouveaux écouteurs intéressants pour des sessions prolongées d’écoute de musique ou de podcasts sans interruption. Pour une utilisation continue, les AirPods Pro 3 surpassent donc leurs prédécesseurs.

Cependant, l’autonomie globale, incluant le boîtier de charge, est en baisse. Apple indique que les AirPods Pro 3 offrent 24 heures d’écoute totale, contre 30 heures pour les AirPods Pro 2, soit une réduction de 20 %. Alors que le boîtier des AirPods Pro 2 pouvait recharger les écouteurs environ quatre fois, celui des AirPods Pro 3 ne semble capable que de deux recharges complètes. Cette diminution suggère une batterie de moindre capacité dans le boîtier, malgré des dimensions similaires (légèrement plus grandes, mais avec un poids réduit de 50,8 g à 44 g).

Pourquoi cette réduction ?

Plusieurs hypothèses expliquent cette baisse d’autonomie. La plus probable est une batterie plus petite dans le boîtier des AirPods Pro 3. Une autre piste concerne l’intégration de la puce U2 pour la fonctionnalité Localiser d’Apple, remplaçant la puce U1 des AirPods Pro 2. Cette puce pourrait être plus énergivore ou plus encombrante, obligeant Apple à réduire la taille de la batterie pour l’intégrer. Quelle que soit la raison, les utilisateurs devront recharger le boîtier plus fréquemment, ce qui pourrait être un inconvénient pour ceux qui dépendent de longues périodes sans accès à une source d’alimentation.

Les AirPods Pro 3 sont donc intéressants pour les sessions d’écoute prolongées, mais le boîtier moins performant pourrait poser problème lors de déplacements prolongés. Les utilisateurs devront peser l’avantage des deux heures supplémentaires par charge contre la nécessité de recharger le boîtier plus souvent.

Les AirPods Pro 3 sont disponibles maintenant en précommande pour 249 euros. Cela représente une baisse de 30 euros par rapport aux AurPods Pro 2. Mais il y a une raison : Apple n’inclut plus le câble USB-C dans la boîte.