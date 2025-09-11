Apple propose à la vente une version nouvelle version de son chargeur MagSafe qui a la particularité d’être certifié Qi2 à 25 W. Son prix est de 49 euros.

Un chargeur MagSafe compatible Qi2.2 à 25 W

Voici comment Apple présente son produit :

Avec le chargeur MagSafe, la recharge sans fil est une simple formalité. Les aimants parfaitement alignés se fixent aux modèles d’iPhone compatibles. Le chargeur MagSafe fournit une recharge sans fil plus rapide jusqu’à 25 W lorsqu’il est associé à un adaptateur secteur de 30 W. Le chargeur MagSafe étant certifié pour la recharge Qi et Qi2.2, vous pouvez l’utiliser pour recharger sans fil votre iPhone 8 (ou modèle ultérieur) ainsi que les modèles d’AirPods avec boîtier de charge sans fil.

Apple dit que son chargeur est recommandé pour une recharge sans fil plus rapide jusqu’à 25 W, permettant d’obtenir jusqu’à 50 % d’autonomie en 30 minutes environ pour les iPhone 16, iPhone 17 et iPhone Air. Ces derniers doivent être associés à un adaptateur secteur USB‑C de 30 W.

Il est bon de noter qu’iOS 26 active la charge sans fil Qi2 à 25 sur tous les iPhone 16 (à l’exception de l’iPhone 16e). Il y a aussi une prise en charge pour l’ensemble des iPhone 17 et iPhone Air.

On peut également souligner que les Pixel 10 de Google supportent Pixelsnap, qui n’est autre que le nom commercialisé donné par Google pour son équivalent de MagSafe. Ainsi, les accessoires MagSafe d’Apple ou d’autres marques peuvent être utilisés sur les Pixel 10.