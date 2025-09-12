Le match tant attendu entre les deux flagships ultrafins de 2025 est lancé : l’iPhone 17 Air d’Apple et le Galaxy S25 Edge de Samsung s’affrontent sur tous les terrains – design, puissance, affichage, photo, autonomie… Deux visions du smartphone haut de gamme, deux approches technologiques, mais une seule question : lequel choisir ? On fait le point.

Design ultrafin et écrans d’exception

Ready to Rumble ! Le site Patently Apple a eu la bonne idée de publier un comparatif entre les deux smartphones ultrafins du moment. Deux géants s’affrontent dans la course à la légèreté : l’iPhone Air, avec ses 5,6 mm d’épaisseur, devient le smartphone le plus fin jamais produit par Apple. Son châssis en titane et son revêtement en Ceramic Shield lui confèrent à la fois élégance et robustesse.

Face à lui, le Galaxy S25 Edge n’a pas à rougir avec ses 5,8 mm d’épaisseur. Il arbore lui aussi un cadre en titane, couplé à une protection Gorilla Glass Ceramic 2. Son écran incurvé lui donne une signature visuelle unique. Côté qualité d’affichage, les deux modèles brillent, mais Apple prend un léger avantage grâce à une luminosité maximale plus élevée (3000 nits contre 2600) et un traitement antireflet inédit.

Puissance brute et expérience multimédia

Sous le capot, les philosophies divergent : l’iPhone Air embarque la nouvelle puce A19 Pro épaulée par 8 Go de RAM, tandis que le Galaxy S25 Edge mise sur un Snapdragon 8 Elite avec 12 Go de RAM. Résultat : Apple domine nettement en performance monocœur et en fluidité générale, tandis que Samsung se démarque dans le multitâche intensif. Côté graphique, le GPU intégré à l’A19 Pro reste inégalé sur Android.

En photo et vidéo, les approches diffèrent également. L’iPhone mise sur la précision des couleurs et un rendu cinématographique, alors que le Galaxy privilégie la polyvalence et une résolution plus élevée grâce à ses optiques variées. Les différences de spécifications restent minimes, malgré un capteur supplémentaire pour le S25 Edge. Globalement, le rendu vidéo de l’iPhone surclasse la concurrence, tandis que les meilleurs smartphones Android conservent une avance sur la photographie — en attendant des comparatifs photo plus poussés pour départager les deux modèles.

Batterie, écosystèmes et choix final

Côté autonomie, Samsung prend un avantage clair avec une batterie de 3 900 mAh et la recharge inversée, contre 3 149 mAh pour l’iPhone Air. Toutefois, grâce à une meilleure optimisation logicielle et à une nouvelle architecture énergétique, Apple promet jusqu’à 40 heures de lecture vidéo, ce qui reste impressionnant.

En fin de compte, ces deux modèles se tiennent dans un mouchoir de poche. Pour ceux déjà ancrés dans l’écosystème Apple, il y a peu de chances de basculer vers Samsung. À l’inverse, les utilisateurs Android convaincus trouveront dans le S25 Edge un excellent choix de renouvellement. L’arbitrage final dépendra donc plus des préférences personnelles que des seules caractéristiques techniques.

Vous hésitez encore ? Si vous penchez déjà pour l’iPhone 17 Air, sachez que les précommandes sont désormais ouvertes pour toute la gamme iPhone 17. Une bonne occasion de vous décider avant les premières ruptures de stock !