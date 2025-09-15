Apple rend disponible au téléchargement la version finale de watchOS 26, la mise à jour pour l’Apple Vision Pro. Cela intervient après plusieurs bêtas et une release candidate. Le numéro de build est 23M336.

Comment installer visionOS 26

Pour installer visionOS 26, prenez votre Apple Vision Pro et rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pouvez alors lancer le téléchargement puis procéder à l’installation. Vous ne pouvez pas porter le casque pendant l’installation.

Les nouveautés de la mise à jour

visionOS 26 transforme la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur environnement numérique et leurs souvenirs.

les widgets ne sont plus de simples fenêtres en 2D, mais des objets flottants en 3D que l’utilisateur peut placer et redimensionner dans son espace physique. Ils restent ancrés à l’endroit choisi, même après avoir redémarré l’appareil. Personas améliorées : les avatars numériques, ou Personas, deviennent plus expressifs et réalistes grâce à une meilleure restitution des détails du visage, comme la texture de la peau et les cils.

Scènes spatiales : grâce à un algorithme d’intelligence artificielle générative, les photos classiques peuvent être transformées en scènes spatiales. Cette technologie crée un effet de profondeur qui permet à l’utilisateur de se pencher et de regarder autour de l’image comme s’il y était.

La mise à jour enrichit également la consommation de contenu et les interactions sociales.

plusieurs utilisateurs d’Apple Vision Pro dans une même pièce peuvent désormais partager des expériences en temps réel, comme regarder un film, jouer à un jeu ou collaborer sur un projet. Prise en charge de nouveaux formats et manettes : visionOS 26 supporte nativement les contenus vidéo à 180 et 360 degrés filmés avec des caméras GoPro, Insta360 et Canon. De plus, la compatibilité avec les manettes PlayStation VR2 Sense ouvre la voie à de nouvelles expériences de jeu plus immersives.

visionOS 26 supporte nativement les contenus vidéo à 180 et 360 degrés filmés avec des caméras GoPro, Insta360 et Canon. De plus, la compatibilité avec les manettes PlayStation VR2 Sense ouvre la voie à de nouvelles expériences de jeu plus immersives. Navigation Web enrichie : Safari intègre une « navigation spatiale » qui peut masquer les distractions et afficher des scènes spatiales qui prennent vie pendant le défilement. Les développeurs Web peuvent aussi intégrer des modèles 3D directement dans leurs pages.

Et parmi les autres nouveautés, on retrouve :