Apple fait savoir que les iPhone et iPad avec iOS 10, ainsi que les Mac avec macOS Sierra 10.12 ne sont plus supportés au niveau d’iCloud. Cela intervient le même jour où iOS 26 et macOS Tahoe sont disponibles en version finale.

La fin d’iCloud pour iOS 10 et macOS Sierra

Le site d’Apple indique désormais :

Pour utiliser iCloud, vous devez disposer au minimum d’un iPhone 5s, d’un iPad (5e génération), d’un iPad Pro ou d’un iPad mini 2 doté d’iOS 11 ; d’une Apple Watch dotée de watchOS 4 ; d’un Mac doté de macOS High Sierra 10.13 ; d’une Apple TV (4e génération) dotée de tvOS 4 ; et d’un Apple Vision Pro doté de visionOS 1.

En comparaison, voici ce qu’Apple indiquait avant la sortie d’iOS 26 :

Pour utiliser iCloud, vous devez disposer au minimum d’un iPhone 5, d’un iPad (4e génération) ou d’un iPad mini 2 doté d’iOS 10 ; d’une Apple Watch dotée de watchOS 3 ; d’un Mac doté de macOS Sierra 10.12 ; d’une Apple TV (4e génération) dotée de tvOS 4 ; et d’un Apple Vision Pro doté de visionOS 1.

De fait, plusieurs services d’iCloud, dont le trousseau iCloud, les photos iCloud, les sauvegardes iCloud, Localiser ou encore iCloud Drive, nécessitent désormais d’avoir au moins un iPhone ou iPad avec iOS 11, ou bien un Mac avec au moins macOS High Sierra 10.13.

Des iPhone et iPad concernés, mais les Mac sont « sauvés »

iOS 10 a vu le jour en septembre 2016 et la dernière version, à savoir iOS 10.3.4 remonte à juillet 2019. Il se trouve qu’iOS 10 est l’ultime mise à jour pour certains appareils, dont les iPhone 5 et iPhone 5c, ainsi que l’iPad de 4e génération. De fait, ces appareils ne peuvent plus profiter d’iCloud à partir d’aujourd’hui.

Du côté du Mac, macOS Sierra a également vu le jour en septembre 2016. L’avantage ici est que tous les Mac éligibles à macOS Sierra peuvent installer macOS High Sierra. Il est donc possible de garder l’accès à iCloud, tant que vous avez au moins macOS High Sierra.