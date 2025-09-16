Apple a confirmé que sa boutique temporaire de Ginza 8-chōme fermera définitivement ses portes le lundi 22 septembre. En parallèle, la marque à la pomme prépare la réouverture de son magasin historique de Ginza 3-chōme, situé dans l’immeuble Sayegusa récemment reconstruit. Ce retour marque un moment symbolique, puisque le tout premier Apple Store international avait ouvert à cet emplacement en 2003.

L’Apple Store original de Ginza, construit en 2003

Un calendrier aligné sur les grands lancements

Si la date d’inauguration officielle n’a pas encore été communiquée, la boutique provisoire restera active pour accompagner le lancement de l’iPhone 17 et de l’iPhone Air. Les déclarations passées de Deirdre O’Brien, responsable mondiale du retail chez Apple, laissent penser que l’ouverture aura bien lieu au second semestre 2025, comme initialement prévu.

Une célébration exclusive pour les fans

Pour marquer l’événement, Apple propose un wallpaper inédit en édition limitée, représentant un logo Apple stylisé par des rubans métalliques (voir ci-dessus). Téléchargeable sur iPhone, iPad et Mac, ce fond d’écran est disponible directement sur la page dédiée au nouveau magasin.

Avec ce retour à ses racines, Apple redonne donc vie à une adresse emblématique de son histoire et renforce sa présence au Japon, l’un de ses marchés aujourd’hui les plus stratégiques (l’iPhone y représente la moitié des ventes totales de smartphones).