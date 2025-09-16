Après le lancement en France le mois dernier, Apple Music propose dans presque tous les pays son outil qui permet de migrer facilement depuis Spotify ou un autre service de streaming musical.

Une disponibilité quasi mondiale pour la migration vers Apple Music

L’outil a fait ses débuts au mois de mai, mais il était d’abord réservé à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. Il s’est ouvert à de nouveaux pays en août, dont la France. Et maintenant il est disponible partout, sauf en Chine, Myanmar et Russie, comme l’indique Apple sur son site.

Les abonnés Apple Music peuvent lancer le transfert via le Web (music.apple.com) ou leur iPhone, iPad ou appareil Android. Des services comme Spotify sont pris en charge, bien que le contenu transférable dépende de la plateforme source. Sur iPhone ou iPad, il suffit d’ouvrir l’application Réglages, de naviguer vers la section Apps, puis de choisir Apple Music. Une option intitulée « Transférer de la musique depuis d’autres services » permet de sélectionner les chansons, albums ou playlists à importer.

Apple Music recherche ensuite des correspondances dans son catalogue. Si une chanson n’est pas trouvée, elle est marquée comme « À vérifier », et des versions alternatives sont proposées. Apple précise que certains contenus peuvent ne pas avoir d’équivalent exact. Seules les playlists créées par l’utilisateur sont transférables, pas celles générées par les services tiers. Les bibliothèques et playlists d’origine restent intactes sur la plateforme d’origine.