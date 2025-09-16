La banque d’investissement Bernstein remet un penny dans la machine avec un objectif de cours AAPL fixé à 290 dollars. Selon l’analyste Mark Newman (de Bernstein donc), l’avenir du groupe repose sur une stratégie singulière : développer une IA embarquée directement sur iPhone, iPad et Mac, plutôt que de dépendre massivement du cloud. Ce choix met en avant les atouts historiques d’Apple, qui sont la protection des données et le traitement rapide (parce que localisé) des requêtes

Une approche différenciante face aux rivaux

Alors que la concurrence mise principalement sur des infrastructures distantes, Apple capitalise sur son Neural Engine intégré aux appareils. L’entreprise a déjà amorcé cette transition avec Apple Intelligence, et en proposant des outils comme Writing Tools ou Image Playground. La grande évolution attendue reste cependant une version revisitée de Siri, capable de mieux comprendre le contexte et d’exécuter des tâches plus complexes, qui devrait être disponible durant le printemps 2026.

Une progression prudente… pour de la croissance future ?

Si Apple n’a pas encore dévoilé de véritable « killer app » profitant de l’IA, Newman estime que sa solidité financière et sa capacité d’innovation, notamment via de futurs produits comme les Apple Glasses ou des bagues connectées, lui permettent d’avancer sans précipitation. Pour les investisseurs, ce pari mesuré et prudent pourrait se transformer in fine en un moteur de croissance dans un avenir proche.