Jusqu’ici, l’un des principaux freins du Vision Pro concernait les utilisateurs dont l’ordonnance comportait une valeur prismatique. Les inserts optiques de ZEISS n’étaient pas compatibles avec ce type de correction, limitant ainsi l’accessibilité du casque. Avec visionOS 26, Apple corrige le tir en introduisant une nouvelle fonctionnalité baptisée Digital Prism Correction. « Les utilisateurs peuvent désormais saisir les valeurs prismatiques directement dans les réglages », précise Apple.

Un système flexible et personnalisé

La fonction prend en charge des prescriptions allant jusqu’à 7,75 dioptries prismatiques (PD), dans les directions horizontale et verticale (base-in, base-out, base-up, base-down), ainsi que sur l’ensemble des orientations polaires de 0 à 359° pour chaque œil. Les valeurs enregistrées sont liées aux inserts optiques, mais peuvent être appliquées à plusieurs paires et même sauvegardées dans un profil invité. Cette flexibilité permet d’élargir significativement la base d’utilisateurs éligibles au Vision Pro.

Une disponibilité encore limitée géographiquement

Pour l’heure, la fonction Digital Prism Correction est réservé aux États-Unis et à certains territoires américains, tels que Porto Rico ou Guam. Si cette restriction géographique peut sembler frustrante, Apple laisse entendre qu’un déploiement international pourrait suivre. Cette nouveauté confirme en tout cas la volonté de la marque de renforcer l’accessibilité du Vision Pro, un produit encore jeune mais déjà considéré comme stratégique dans sa vision de l’informatique spatiale.