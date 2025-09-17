En plus des iPhone sous iOS 26, Apple propose son mode « Alimentation adaptative » sur les Apple Watch avec watchOS 26. Cela vient améliorer l’autonomie, mais cela concerne uniquement les modèles qui sont configurés pour les enfants.

Du mieux pour l’autonomie de l’Apple Watch

Désormais, toutes les Apple Watch configurées pour les enfants bénéficient automatiquement du mode « Alimentation adaptative ». Cela permet aux parents d’avoir une Apple Watch cellulaire pour leur enfant ne possédant pas d’iPhone personnel.

L’activation du mode « Alimentation adaptative » s’effectue par défaut sur toutes les montres éligibles, y compris celles déjà configurées et mises à jour vers watchOS 26. Cette approche garantit une meilleure autonomie sans intervention manuelle des utilisateurs.

Cependant, les parents conservent un contrôle total sur cette fonctionnalité. Ils peuvent désactiver le mode en accédant aux Réglages de la montre de leur enfant, puis en sélectionnant Batterie et en faisant défiler jusqu’à l’option dédiée.

Selon la documentation d’Apple, « Alimentation adaptative » prolonge l’autonomie en ajustant dynamiquement les performances de certaines fonctionnalités. Cette option d’optimisation peut affecter plusieurs aspects de l’expérience utilisateur, bien que la fréquence de ces ajustements reste indéterminée. Les utilisateurs peuvent constater que Siri nécessite davantage de temps pour traiter les requêtes vocales. De plus, certaines animations et le défilement peuvent paraître moins fluides à l’écran. Néanmoins, ces compromis restent mineurs comparés aux bénéfices en matière d’autonomie.

Comme dit précédemment, cette fonctionnalité demeure exclusive aux Apple Watch configurées pour les enfants.

Une disponibilité élargie sur iPhone

Le mode « Alimentation adaptative » touche plusieurs iPhone avec iOS 26. Cette technologie est disponible sur les iPhone 15 Pro et ultérieurs, tandis qu’elle s’active par défaut sur la série iPhone 17 et l’iPhone Air.

Sur iPhone, Apple décrit cette fonction comme un paramètre optionnel effectuant des ajustements de performance nécessaires pour prolonger l’autonomie. Ces optimisations incluent une réduction légère de la luminosité de l’écran, un ralentissement potentiel de certaines activités et l’activation automatique du mode d’économie d’énergie lorsque la batterie atteint 20 % de charge restante.