Avec iOS 26, Apple propose une fonction de température adaptative dans l’application Maison, pensée pour ajuster automatiquement le thermostat lors des départs et des retours au domicile. Concrètement, le système adapte la consigne selon la présence et l’heure afin d’éviter les surchauffes ou les climatisations inutiles.

Une température adaptative pour les thermostats

La température adaptative s’appuie sur l’historique d’activité du foyer pour détecter un état « domicile » quand quelqu’un est présent, un état « absent » quand le logement est vide et un état « absence prolongée » si l’absence dépasse 24 heures ou si tous les membres se trouvent au‑delà d’une certaine distance. L’historique ne journalise pas explicitement les heures d’arrivée ou de départ, il enregistre uniquement les changements d’état de la maison. En cas de désactivation du partage de position avec l’application Maison, l’historique n’utilisera pas la géolocalisation pour déclencher les ajustements.

Pour activer la fonction, il faut ouvrir l’application Maison, choisir un thermostat compatible, accéder aux réglages, puis sélectionner l’option de température adaptative. Avec les autorisations adéquates, la fonction peut basculer entre les modes de température (froid/chaud/automatique/désactivé) selon le contexte. Elle peut aussi prédire l’heure d’arrivée basée sur les habitudes quotidiennes pour préchauffer ou refroidir à l’avance, ainsi que moduler la température selon l’occupation des pièces si des capteurs d’occupation sont disponibles.

À ce stade, le fonctionnement effectif de la fonctionnalité reste incertain et pourrait nécessiter des mises à jour logicielles côté fabricants de thermostats. Plusieurs témoignages d’utilisateurs indiquent ne pas voir l’option de température adaptative sur certains modèles HomeKit ou compatibles Matter.