Le projet d’appareils basés sur l’intelligence artificielle, en lien avec l’association entre OpenAI et Jony Ive, ex-designer d’Apple, sous la marque io, se concrétise. Selon The Information, l’entreprise s’appuie désormais sur des partenaires clés de la chaîne d’approvisionnement qu’Apple utilise pour ses propres produits, tout en continuant de débaucher des talents au sein de la firme de Cupertino.

Des partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple

Le projet io a déjà conclu un accord avec un fournisseur majeur d’Apple. En effet, Luxshare, un important assembleur chinois d’iPhone et d’AirPods, a obtenu un contrat pour l’assemblage d’au moins l’un des futurs appareils d’OpenAI. Parallèlement, io a approché Goertek, une autre entreprise qui assemble les AirPods, les HomePod et les Apple Watch, pour fournir des composants tels que des modules de haut-parleurs.

Jusqu’à présent, les détails sur les produits d’io restaient vagues, mentionnant simplement des appareils portables. Il y a aujourd’hui quelques précisions sur les projets en cours. L’un des produits envisagés ressemblerait à un haut-parleur connecté sans écran. OpenAI a également considéré la fabrication de lunettes connectées, d’un enregistreur vocal numérique ainsi que d’une broche portable. La sortie des premiers appareils est prévue pour fin 2026 ou début 2027.

Une vague de départs chez Apple

Depuis l’annonce du projet io, une bonne vingtaine d’employés d’Apple travaillant sur le matériel grand public ont rejoint l’entreprise de Jony Ive et OpenAI. Cette vague de départs s’ajoute à la fuite des cerveaux que connaît déjà Apple dans ses divisions IA, avec plusieurs transferts vers Meta et d’autres concurrents ces derniers mois.

Pour les ingénieurs et designers d’Apple, l’attrait ne réside pas seulement dans des salaires élevés. Il s’agit aussi de l’opportunité de travailler à nouveau avec des figures emblématiques comme Jony Ive, Evans Hankey et Tang Tan, qui a passé plus de 25 ans dans le design chez Apple.

Parmi les récentes recrues notables, on compte :

Cyrus Daniel Irani, un vétéran de 15 ans chez Apple qui dirigeait l’équipe de conception de l’interface humaine.

Matt Theobald, qui a travaillé sur le design de la fabrication chez Apple pendant près de 17 ans.

Erik de Jong, qui codirigeait l’équipe matérielle de l’Apple Watch.

Il semble que la plupart des nouvelles recrues soient enthousiastes à l’idée de travailler sur de nouvelles initiatives plutôt que sur les offres plus itératives d’Apple.