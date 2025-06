Laurene Powell Jobs, entrepreneuse de choc et veuve de Steve Jobs, reste toujours rattachée à l’univers de la tech que chérissait son mari. Dans une nouvelle interview publiée par le Financial Times, la veuve de Steve Jobs et Jony Ive discutent librement du nouveau projet d’appareil d’IA concocté actuellement par OpenAI (qui a récemment racheté la boite de design de Ive). « Beaucoup d’entre nous diraient qu’ils entretiennent actuellement une relation ambivalente avec la technologie » déclare Ive au sujet de ce nouvel appareil. Ce dernier ajoute que travailler sur ce nouvel appareil d’IA avec le CEO d’OpenAI, Sam Altman, est motivé par l’idée que « l’humanité mérite mieux », sous entendu peut-être « mérite mieux que la floppée de gadgets d’IA (Rabbit R1, Pin AI de Humane) tous plus ineptes les uns que les autres ».

Ive confirme aussi au passage que le choix d’un gadget d’IA sans écran est motivé par le fait d’éviter les lourds effets addictifs liés aux écrans des smartphones. Nul ne peut porévoir cependant comment les gens s’empareront de cette nouvelle technologie : « Si vous créez quelque chose de nouveau, si vous innovez, il y aura des conséquences imprévues – certaines seront merveilleuses, d’autres néfastes. » déclare encore Ive, des préoccupations partagées par Laurene Powell Jobs : « certaines technologies peuvent avoir des usages sombres », même si elles « n’ont pas été conçues pour aboutir à cela ». On apprend aussi que Lauren Powell Jobs a lourdement investi dans les startups LoveFrom et io de Jony Ive, ce dernier ajoutant qu’« il n’y aurait pas de LoveFrom » sans les fonds de Powell Jobs. Quant au gadget d’OpenAI, on an saura pas plus… évidemment.