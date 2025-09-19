Apple vient de proposer au téléchargement Final Cut Camera 2.0, pile-poil le jour de sortie des iPhone 17. Ce n’est pas anodin, puisque l’application supporte justement plusieurs fonctionnalités en lien avec les nouveautés smartphones.

Disponibilité de Final Cut Camera 2.0

Voici les notes de version d’Apple :

Capturez des données ProRes RAW en open gate pour une résolution plein format et des performances de montage exceptionnelles.

Enregistrez dans une plage dynamique élevée et un nuancier de couleurs encore plus large avec Apple Log 2 en ProRes ou HEVC.

Activez facilement les options de timecode, notamment l’heure du jour, la durée d’enregistrement ou le timecode externe, pour identifier précisément votre métrage. (Requiert iOS 26.)

Verrouillez plusieurs sources vidéo avec un alignement d’image précis à l’aide d’un générateur de synchronisation compatible.

Passez rapidement au téléobjectif de 200 mm (8x) pour capturer le plan parfait.

Orientez dynamiquement la vidéo en vertical ou horizontal avec la caméra avant, quelle que soit la position de votre iPhone.

Certaines fonctions sont disponibles sur les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Et quelques-unes sont spécifiques aux modèles Pro.

Pour ceux qui ne le savent pas, Final Cut Camera propose des commandes professionnelles pour gérer votre production vidéo. Vous pouvez lancer une session Live Multicam en connectant jusqu’à quatre appareils exécutant Final Cut Camera, ce qui permet de prévisualiser, enregistrer et synchroniser vos angles vidéo dans Final Cut Pro pour iPad.

L’application offre également des réglages techniques tels que la vitesse d’obturateur, la sensibilité ISO, la balance des blancs et la mise au point manuelle. Il est possible de personnaliser la résolution, la fréquence d’images et l’espace colorimétrique. Des outils comme l’indicateur de mise au point (focus peaking) et l’avertissement de surexposition facilitent le contrôle de l’image.

Final Cut Camera pour iPhone est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.