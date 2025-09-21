En plus de proposer une mise à jour de son application Final Cut Camera pour des nouveautés concernant les iPhone 17, Apple propose met à jour pour son application Final Cut Pro aussi bien sur Mac que sur iPad.

Du nouveau pour Final Cut Pro sur Mac et iPad

Final Cut Pro 11.2 sur inclut les améliorations et corrections suivantes :

Déverrouillez encore plus de commandes pour les vidéos ProRes RAW enregistrées sur un iPhone, afin de régler l’exposition, la température des couleurs, la teinte et le dématriçage. (La capture ProRes RAW requiert des modèles d’iPhone pris en charge.)

Montez et lisez votre métrage Apple Log 2 avec toute la vivacité de la scène originale en appliquant la LUT Apple Log 2.

Inclut des améliorations de stabilité et de performances.

Final Cut Pro pour Mac est disponible au prix de 349,99 € sur le Mac App Store.

Du côté de l’iPad, on retrouve Final Cut Pro en version 2.3 avec ces éléments :

Déverrouillez encore plus de commandes pour les vidéos ProRes RAW enregistrées sur un iPhone, afin d’ajuster l’exposition, la température des couleurs, la teinte et le dématriçage. (La capture ProRes RAW requiert des modèles d’iPhone pris en charge.)

Modifiez et lisez votre métrage Apple Log 2 avec toute la vivacité de la scène originale en appliquant la LUT Apple Log 2.

Accédez facilement aux commandes et aux raccourcis d’apps depuis la nouvelle barre des menus, en balayant vers le bas depuis le bord supérieur de l’iPad ou en déplaçant votre pointeur vers le haut lorsque vous utilisez un trackpad. (Requiert iPadOS 26.)

Final Cut Pro pour iPad est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.