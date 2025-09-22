Apple TV+ annonce que sa série The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans les rôles principaux aura bel et bien le droit à une saison 5. Cela intervient au même moment où le premier épisode de la saison 4 est disponible.

Saison 5 confirmée pour The Morning Show

La saison 4 de The Morning Show débute au printemps 2024, près de deux ans après les événements de la troisième saison. La fusion entre UBA et NBN étant désormais achevée, la rédaction doit faire face à de nouvelles responsabilités, à des motivations cachées et à la nature insaisissable de la vérité dans une Amérique polarisée. Dans un monde où règnent les deepfakes, les théories du complot et les dissimulations des entreprises, à qui pouvez-vous faire confiance ? Et comment savoir ce qui est réellement vrai ? La saison en cours accueille de nouveaux membres au casting : Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, ainsi que Marion Cotillard et Jeremy Irons.

« The Morning Show s’est démarquée dès ses débuts, en tant que série phare d’Apple TV+ », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation chez Apple TV+. « Cela a été extrêmement gratifiant de voir cette série non seulement divertir, mais aussi trouver un écho auprès du public du monde entier. Grâce à un casting et une équipe créative exceptionnelles, menées par Jennifer, Reese, Charlotte [Stoudt, showrunneuse et productrice exécutive] et Mimi [Leder, réalisatrice et productrice exécutive], The Morning Show continue de proposer des histoires captivantes et provocantes que nous avons tous appris à aimer. Nous sommes impatients que les téléspectateurs découvrent le prochain chapitre de cette série dramatique récompensée par un Emmy Award ».

Il n’y a pas encore d’informations précises pour la saison 5. Il faudra attendre pour la date de sortie et le reste.