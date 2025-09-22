Lors de la journée de lancement de l’iPhone 17 et de l’iPhone Air dans l’Apple Store The Grove à Los Angeles, un détail n’a pas échappé à certains curieux : la présence d’une caméra URSA Cine Immersive de la société Blackmagic. Cette caméra, déjà utilisée par Apple pour la création de contenus immersifs, est spécialement conçue pour produire des vidéos en 3D compatibles avec le Vision Pro.

Apple is filming the iPhone 17 launch day in Immersive Spatial Video for the Apple Vision Pro! 🤩🤩 pic.twitter.com/jEViVRuo2L — Om Chachad (@TheOriginaliTE) September 19, 2025

Si les lancements Apple sont régulièrement immortalisés par de courts montages partagés par Tim Cook, l’usage de cette caméra laisse penser que la firme prépare un contenu exclusif en vidéo immersive destiné au Vision Pro. Ce procédé avait déjà été testé lors du Super Bowl LVIII, (Apple avait proposé une séquence 3D sur l’évènement uniquement destinée au Vision Pro).

Vers un nouvel écosystème

L’arrivée d’un film dédié au lancement des nouveaux iPhone pourrait renforcer l’attrait de l’Apple Vision Pro en créant des expériences inédites pour les utilisateurs. Si l’on en croit plusieurs « fuites », un nouveau modèle du Vision Pro devrait être dévoilé dès le mois prochain, ce dernier intégrant un processeur M4 ou M5, ainsi qu’un nouveau système de fixation plus confortable.