iPhone 17 Pro Max : voici les vitesses de charge avec les chargeurs Apple
L’iPhone 17 Pro Max a eu le droit à un test de la part de ChargerLAB pour vérifier quelle est sa vitesse de charge selon les chargeurs d’Apple utilisés. On peut voir qu’il y a un cap à 36 W.
Différentes vitesses de charge pour l’iPhone 17 Pro Max
Voici les chargeurs d’Apple testés avec l’iPhone 17 Pro Max et la vitesse de charge réellement obtenue :
- Chargeur 18 W : 17,23 W de charge
- Chargeur 20 W : 18,84 W de charge
- Chargeur 87 W : 25,23 W de charge
- Chargeur 29 W : 27,99 W de charge
- Chargeur 30 W : 28,49 W de charge
- Chargeur MagSafe : 32,83 W de charge
- Chargeur 35 W compact : 33,67 W de charge
- Chargeur 35 W standard : 33,78 W de charge
- Chargeur 61 W : 36,02 W de charge
- Chargeur 67 W : 36,10 W de charge
- Chargeur 70 W : 36,11 W de charge
- Chargeur 140 W : 36,23 W de charge
- Chargeur 96 W : 36,25 W de charge
- Chargeur 40 W : 36,42 W de charge
Comme nous pouvons le voir, on atteint au mieux 36 W. Il s’agit ici de l’iPhone 17 Pro Max, mais il est fort probable que ce soit la même chose pour l’iPhone 17 Pro.
Apple propose-t-il une amélioration par rapport à l’année dernière ? Oui, bien que ce ne soit pas énorme. L’iPhone 16 Pro Max pouvait monter à 30 W selon les tests. L’iPhone 17 Pro Max s’en sort un peu mieux.
Selon les dires d’Apple, la recharge de 0 à 50 % met 20 minutes avec les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max (à condition d’utiliser un chargeur compatible). En comparaison, le fabricant disait qu’il fallait 30 minutes avec les iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max pour atteindre 50 %. Là encore, il y a une petite amélioration d’une génération à l’autre.