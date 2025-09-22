L’iPhone 17 Pro Max a eu le droit à un test de la part de ChargerLAB pour vérifier quelle est sa vitesse de charge selon les chargeurs d’Apple utilisés. On peut voir qu’il y a un cap à 36 W.

Différentes vitesses de charge pour l’iPhone 17 Pro Max

Voici les chargeurs d’Apple testés avec l’iPhone 17 Pro Max et la vitesse de charge réellement obtenue :

Chargeur 18 W : 17,23 W de charge

Chargeur 20 W : 18,84 W de charge

Chargeur 87 W : 25,23 W de charge

Chargeur 29 W : 27,99 W de charge

Chargeur 30 W : 28,49 W de charge

Chargeur MagSafe : 32,83 W de charge

Chargeur 35 W compact : 33,67 W de charge

Chargeur 35 W standard : 33,78 W de charge

Chargeur 61 W : 36,02 W de charge

Chargeur 67 W : 36,10 W de charge

Chargeur 70 W : 36,11 W de charge

Chargeur 140 W : 36,23 W de charge

Chargeur 96 W : 36,25 W de charge

Chargeur 40 W : 36,42 W de charge

Comme nous pouvons le voir, on atteint au mieux 36 W. Il s’agit ici de l’iPhone 17 Pro Max, mais il est fort probable que ce soit la même chose pour l’iPhone 17 Pro.

Apple propose-t-il une amélioration par rapport à l’année dernière ? Oui, bien que ce ne soit pas énorme. L’iPhone 16 Pro Max pouvait monter à 30 W selon les tests. L’iPhone 17 Pro Max s’en sort un peu mieux.

Selon les dires d’Apple, la recharge de 0 à 50 % met 20 minutes avec les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max (à condition d’utiliser un chargeur compatible). En comparaison, le fabricant disait qu’il fallait 30 minutes avec les iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max pour atteindre 50 %. Là encore, il y a une petite amélioration d’une génération à l’autre.