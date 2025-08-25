Apple pourrait intégrer une fonctionnalité de recharge sans fil inversée sur ses iPhone 17 Pro et Pro Max, selon des informations relayées par le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo. Cette nouveauté permettrait aux smartphones de recharger sans fil d’autres appareils Apple, comme les AirPods ou l’Apple Watch.

Une fonctionnalité testée, mais pas encore confirmée

D’après la fuite du jour, Apple a testé la recharge sans fil inversée sur les iPhone 17 Pro, mais son activation lors de la commercialisation, prévue pour septembre, reste incertaine. Cette information fait écho à une rumeur de février, partagée par le leaker Instant Digital. Ce dernier affirmait qu’Apple expérimentait une recharge sans fil inversée à 7,5 W pour les iPhone 17 Pro, capable de recharger des produits comme les AirPods, l’Apple Watch ou même une éventuelle nouvelle batterie MagSafe.

Cette technologie n’est pas totalement nouvelle pour Apple. En 2021, la firme avait proposé une forme limitée de recharge inversée avec la batterie MagSafe pour les iPhone 12 et modèles ultérieurs. Lorsqu’un iPhone était branché avec un câble via le port Lightning, il pouvait alimenter cette batterie externe. Cependant, Apple a abandonné ce produit en septembre 2023 avec le passage à l’USB-C et aux iPhone 15. Depuis, les iPhone 15 et 16 permettent une recharge inversée filaire à 4,5 W pour des appareils comme l’Apple Watch ou les AirPods via le port USB-C, mais la version sans fil n’a pas été réintroduite.

Déjà en place chez la concurrence

La recharge sans fil inversée, déjà présente sur des smartphones Android (dont les Samsung Galaxy), permet de transformer un téléphone en une station de charge pour d’autres appareils. Si Apple intègre cette fonctionnalité, la société pourrait renforcer son écosystème en simplifiant la recharge des accessoires. Par exemple, poser ses AirPods ou son Apple Watch sur le dos de l’iPhone pour les recharger en déplacement serait un atout pratique pour les utilisateurs.

Cependant, des défis techniques persistent. La gestion de la chaleur et l’efficacité énergétique sont cruciales pour éviter une surchauffe ou une décharge rapide de la batterie de l’iPhone. Apple travaillerait également sur une interface utilisateur spécifique, avec des animations et un effet sonore pour signaler l’activation de la recharge sans fil inversée, rendant l’expérience plus intuitive.

Tous les regards se tournent maintenant vers la keynote d’Apple qui aurait lieu le 9 septembre, où les iPhone 17 seront dévoilés. Si la recharge sans fil inversée est confirmée, elle pourrait être exclusive aux modèles Pro, en raison de contraintes liées à la taille de la batterie sur les modèles plus fins comme l’iPhone 17 Air.