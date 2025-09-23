Apple assure que les iPhone 17, 17 Pro et Air proposent une durabilité améliorée. Les tests menés par l’assureur Allstate Protection Plans confirment cette progression, tout en soulignant que la résistance a ses limites face aux chutes et à la torsion.

Une résistance à la torsion en amélioration

Apple a fait des choix de matériaux distincts pour ses nouveaux téléphone. L’iPhone Air se dote d’un cadre en titane, un matériau réputé pour sa durabilité. Pour sa part, l’iPhone 17 Pro utilise de l’aluminium. Pour l’écran et le dos des deux modèles, Apple a recours à un nouveau matériau, le Ceramic Shield 2, présenté comme plus résistant aux chutes et aux rayures. Le design de l’iPhone 17 Pro intègre également une découpe rectangulaire en Ceramic Shield au dos, dédiée à la recharge MagSafe.

Les tests de pression révèlent des progrès par rapport aux iPhone 16 de l’an dernier. L’iPhone Air, malgré son épaisseur de seulement 5,6 mm, ne plie que sous une pression de 86 kg. L’iPhone 17 Pro résiste quant à lui jusqu’à 91 kg. Cependant, la performance la plus notable est celle de l’iPhone 17 Pro Max, qui atteint 109 kg de pression. À titre de comparaison, l’iPhone 6, tristement célèbre pour le « bendgate », se déformait dès 50 kg de pression.

Des résultats contrastés face aux chutes

Les tests de chute à une hauteur de 1m83 apportent cependant une vision plus nuancée. Lors d’une chute avec l’écran face au sol, les écrans de l’iPhone Air comme de l’iPhone 17 Pro se sont brisés. Bien que les appareils soient restés fonctionnels, les débris du Ceramic Shield 2 les rendaient trop coupants pour une utilisation à mains nues.

Pour les chutes sur le dos, l’iPhone 17 Pro s’en sort bien mieux. Son cadre en aluminium l’a protégé efficacement, ne laissant que des éraflures mineures. En revanche, le design plus fin de l’iPhone Air a conduit à une fissure de son panneau arrière, même si le téléphone demeurait utilisable.

Le iPhone 17 Pro se montrent donc plus solides que les iPhone 16 Pro sur le même test. L’an dernier, l’iPhone 16 Pro Max était devenu totalement inutilisable après une chute similaire avec l’écran face au sol et son dos en verre s’était brisé de manière plus conséquente. L’iPhone Air bénéficie également de cette durabilité, surpassant les iPhone 16 Pro, même s’il n’atteint pas la robustesse de l’iPhone 17 Pro.