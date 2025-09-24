Le grand Gary Oldman est de retour pour la saison 5 de Slow Horses, la série policière d’Apple TV+ récemment couronnée par un Emmy pour sa réalisation. Le pitch : « La méfiance s’accentue lorsque Roddy Ho, le geek de l’équipe, a une charmante nouvelle petite amie. Mais lorsqu’une série d’événements tous plus étranges les uns que les autres se produisent dans Londres, il incombe aux « Slow Horses » de comprendre comment tout ceci est connecté. Après tout, Jackson Lamb sait que dans le monde de l’espionnage, les « règles de Londres » doivent toujours s’appliquer. » A noter que l’intrigue de cette 5ème saison s’appuie sur le cinquième roman de Mick Herron, London Rules.

Au casting, outre Gary Oldman dans le rôle de l’impayable inspecteur Jackson Lamb, on retrouvera donc Kristin Scott Thomas (Diana Taverner), Jack Lowden (River Cartwright), Rosalind Eleazar (Louisa Guy) et Jonathan Pryce (David Cartwright). Une nouvelle tête fait son apparition : Nick Mohammed, qui interprétait Nate Shelly dans la série Ted Lasso, sera aussi de la partie pour cette saison 5. Le premier épisode de la saison 5 de Slow Horses est immédiatement disponible dans Apple TV+. Les épisodes suivants seront diffusés à raison d’un épisode chaque mercredi.