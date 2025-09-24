Tim Cook, le CEO d’Apple, est arrivé à Tokyo pour assister à un moment historique pour la marque à la pomme, soit la réouverture de l’Apple Store « Apple Ginza » prévue le vendredi 26 septembre. Apple Ginza est en effet le tout premier Apple Store à avoir été inauguré hors des États-Unis (en 2003). La boutique avait été fermée temporairement en 2022 pour reconstruction. A peine arrivé dans la capitale, Tim Cook a déclaré que cette réouverture constituait « un nouveau jalon incroyable » dans l’histoire d’Apple au Japon.

La devanture du nouvel Apple Store de Ginza

Un espace repensé, fusion entre modernité et esthétique japonaise

Apple Ginza est donc de retour avec une architecture contemporaine à quatre étages, mêlant matériaux locaux, façade à double peau vitrée et lames adaptatives pour tempérer lumière et chaleur. Conçu pour fonctionner à 100 % avec des énergies renouvelables, le site combine un large espace produits, un guichet Genius Bar, ainsi qu’une zone pour les démonstrations et les évènements « Today at Apple ». La ville de Ginza retrouve ainsi un lieu phare de la marque technologiquement et visuellement renouvelé.

There’s nothing like the energy in Tokyo! So thrilled to be back and be joined by @number_i_offic for a sneak peek of the all-new Apple Ginza, opening this Friday, September 26. pic.twitter.com/SSEcXbLP3m — Tim Cook (@tim_cook) September 23, 2025

Un Apple Store hautement symbolique

Cook n’a pas manqué de rappeler l’importance symbolique d’Apple Ginza, déclarant qu’« Apple Ginza occupe une place spéciale dans nos cœurs, notre premier magasin international ». Pour célébrer l’événement, une session spotlight et « Today at Apple » sera dédiée au groupe japonais Number_i, mêlant audio spatial et vidéo immersive. Et comme d’habitude devrait-on dire, il y aura sans doute une énorme foule pour « visiter » cette boutique refaite de fond en comble.