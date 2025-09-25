Tim Cook, le CEO d’Apple, est actuellement au Japon pour célébrer la réouverture d’Apple Ginza, prévue ce vendredi 26 septembre à Tokyo. Pour rappel, ce magasin inauguré en 2003 fut le premier Apple Store à ouvrir hors des États-Unis. Après une fermeture en 2022 pour modernisation du bâtiment Sayegusa, l’enseigne revient dans une version largement repensée, mêlant tradition et innovations.

Tim Cook entre business et culture pop

En marge de cette visite programmée, Tim Cook a rencontré le boys band japonais Number_i, salué des développeurs de l’App Store et même enlacé Pikachu, figure culte de l’univers Pokémon. Le CEO a également testé le jeu Dragon Ball Gekishin Squadra lors d’une visite chez Bandai Namco, ce qui pourrait être le signe d’un effort d’Apple vers le jeu vidéo (non, on plaisante, Apple s’en fiche pas mal).

Met Pikachu, connected with developers using our software features in amazing ways, and played Dragon Ball Gekishin Squadra at Bandai Namco… Japan is a gamer’s paradise! pic.twitter.com/WIilg7NWrM — Tim Cook (@tim_cook) September 24, 2025

Lors de l’ouverture d’Apple Ginza, et pour marquer l’événement, Apple proposera des cartes cadeaux en édition spéciale et des fonds d’écran exclusifs pour iPhone, iPad et Mac. L’ouverture de la boutique est prévue à 10h (heure de Tokyo), et la présence de Tim Cook devrait attirer de nombreux passionnés de la marque à la pomme. Le marché japonais reste plus que jamais stratégique pour Apple (un smartphone sur deux vendu au Japon est un iPhone).